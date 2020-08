FC Rapid s-a despartit de cel mai bun jucator

Alex Iacob (31 de ani) si-a incheiat contractul cu Rapid, el fiind unul dintre cei mai vechi jucatori din actualul lot, cu 115 meciuri jucate si 15 goluri marcate pentru giulesteni, in toate cele patru ligi.Facundo Mallo (25 de ani) a marcat patru goluri in 29 de meciuri, fiind jucatorul din lotul Rapidului cu cele mai multe partide disputate in sezonul trecut.Brighton Labeau (24 de ani) a punctat doar de trei ori in cele 25 de jocuri, atacantul francez avand in palmares si trei pase de gol.In perioada urmatoare, Rapid se va desparti si de alti jucatori, dar vor fi oficializate si primele sosiri, urmand a anunta cat de curand si numele noului antrenor al echipei.Luni, lotul rapidist se reuneste, dupa o pauza de o saptamana, sub comanda lui Stefan Grigorie, cel care a fost secundul lui Dan Alexa in sezonul trecut, dar si fostul antrenor al echipei a doua si a Rapidului U19.