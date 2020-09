Florin Tanase - FCSB, prima reactie dupa depistarea cu COVID-19: Se pare ca acest virus, din pacate, a vrut cu tot dinadinsul sa facem cunostinta

"Va salut pe toti! Se pare ca acest virus, din pacate, a vrut cu tot dinadinsul sa facem cunostinta. Prima zi a fost destul de neplacuta, cu febra, dureri de cap si dureri musculare. Imediat ce am ajuns in tara, am beneficiat de tratamente corespunzatoare, iar acum ma simt foarte bine. Au mai fost mici stari de disconfort, dar nimic ingrijorator", a scris Tanase pe Instagram."Sper sa ne revedem curand! Va multumesc pentru gandurile voastre bune, pentru mesajele primite si va doresc sanatate!", a adaugat fotbalistul de la FCSB.FCSB a ajuns in total la 15 cazuri de coronavirus. Dupa ce marti anunta ca au fost inregistrate sapte rezultate pozitive (Andrei Miron - jucator, Anton Petrea - antrenor principal, Thomas Neubert - preparator fizic, Horea Codorean - preparator fizic, Sorin Cristof - kinetoterapeut, Bogdan Stoica -analist video si Marius Ianuli - team manager), miercuri au mai fost depistati alti 3 fotbalisti (Florin Tanase, Iulian Cristea si Darius Olaru), iar joi au iesit pozitiv Andrei Vlad, Sergiu Bus, Andrei Pandele, Ovidiu Popescu si Ionut Vina.De la 12 iunie, cand au fost reluate meciurile de fotbal, au fost confirmate mai multe cazuri de infectare cu COVID-19 la jucatori si angajati ai unor cluburi din Liga I ( FC Dinamo , FC Botosani, CFR Cluj Universitatea Craiova , Politehnica Iasi, Astra Giurgiu , FCSB, FC Arges, UTA, Chindia Targoviste, Viitorul Constanta si FCSB) si Liga a II-a (Concordia Chiajna, Petrolul Ploiesti , ASU Poli Timisoara , Turris Oltul Turnu Magurele, FC U Craiova 1948 si Pandurii Targu Jiu).In randul arbitrilor, in lotul pentru primele doua esaloane, au fost depistate pana acum zece cazuri, persoanele in cauza fiind oprite de la delegari de Federatia Romana de Fotbal.Citeste si: