Decizie istorica. Cuba a convocat pentru prima data la nationala fotbalisti care joaca in strainatate

In total, au fost convocati unsprezece "stranieri", a declarat directorul tehnic Pablo Elier Sanchez, intr-o conferinta de presa.Majoritatea celor convocati evolueaza in Canada, Brazilia, Guatemala, Republica Dominicana, Costa Rica si Honduras.Unul dintre ei este mai cunoscut, atacantul Onel Hernandez, 28 de ani, de la Norwich City, liderul din Championship. Sezonul trecut, Hernandez, care a emigrat in Germania la varsta de sase ani, a devenit primul cubanez care a jucat in Premier League."Stranierii" se vor alatura lotului la 22 si 23 martie.Confruntati cu rezultatele slabe ale selectiei cubaneze, subminate in mod regulat de "dezertari", suporterii si jucatorii echipei nationale au cerut ca fotbalistii care locuiesc in strainatate sa poata ajuta si ei echipa.Cuba, care a participat la un singur turneu final in istorie, in 1938, in Franta, joaca cu Guatemala si Curacao, la 24 si 28 martie, primele meciuri din campania de calificare pentru CM din Qatar.Nationala cubaneza a eliminat Romania, in 1938, dupa 3-3 in primul meci, si 2-1, la rejucare.