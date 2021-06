Mihai Rotaru, patron Universitatea Craiova: "Trei fotbalisti din Liga 1 valoreaza 20 de milioane de euro!" Cine sunt jucatorii

Mihai Rotaru a spus trei nume de jucatori care in opinia sa valoreaza 20 de milioane de euro.Seful oltenilor crede ca lupta in noul sezon din Liga 1 va fi incredibila."Sepsi este o echipa buna. Farul si-a redobandit gloria de altadata, va fi o echipa care va lupta la titlu.Va fi o lupta mare pentru play-off. Va fi interesant, o bataie crancena pentru play off.Va spun trei nume din Liga 1 care valoreaza 20 de milioane de euro: Cicaldau, Jovan Markovic si Octavian Popescu . Markovic a slabit 10 kilograme in ultima luna", a spus Mihai Rotaru la Pro X. Universitatea Craiova i-a transferat in aceasta vara pe David Lazar, Denis Rusu, Valerica Gaman si Antoine Conte.