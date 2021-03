Situatia fara precedent in fotbalul european. Cluburile nu vor sa lase jucatorii sa plece la echipele nationale

"DFCO anunta ca a luat decizia de a nu-si elibera jucatorii pentru a evolua in afara Europei, in urmatoarea pauza internationala, de la sfarsitul lunii martie. Fortati sa urmeze o perioada de izolare de mai mult de cinci zile la intoarcere, internationalii care joaca in afara spatiului european nu vor avea voie sa se alature echipelor lor nationale.Asa cum a autorizat FIFA , DFCO nu doreste sa elibereze jucatorii care nu vor putea apara culorile clubului in meciul cu Olympique Marseille , programat duminica, 4 aprilie, in etapa a XXXI-a a Ligue 1. DFCO isi va revizui, eventual, pozitia, in urma evolutiei reglementarilor sanitare", se arata in comunicatul clubului de pe locul 20, ultimul, din Ligue 1. Bayern Munchen merge mai departe si a sugerat, marti, ca s-ar putea sa nu-i elibereze pe Robert Lewandowski si David Alaba pentru partidele Anglia-Polonia si Scotia-Austria, doua meciuri programate la sfarsitul lunii, in Marea Britanie, in cadrul calificarilor pentru Cupei Mondiala din 2022."Nu s-a decis inca nimic", a spus Hansi Flick, antrenorul echipei Bayern Munchen, care considera ca nu ar trebui sa-i elibereze pe Robert Lewandowski si David Alaba pentru preliminariile Cupei Mondiala din Qatar."Nu vrem sa ne asumam niciun risc", a continuat el, referindu-se la tulpina britanica a coronavirusului. "Vrem ca jucatorii, la intoarcerea la Bayern, sa-si reia imediat antrenamentele si ritmul meciurilor. De asta va depinde decizia. Daca un jucator trebuie plasat in carantina la intoarcere, clubul este autorizat sa nu-l elibereze", a adaugat tehnicianul, potrivit AFP.Austria lui Alaba va intalni Scotia, la Glasgow, in 25 martie, iar Polonia lui Lewandowski va calatori in Anglia si va juca pe Wembley, la 31 martie. Daca Lewandowski si Alaba joaca in Marea Britanie, atunci vor trebui sa fie pusi in carantina la intoarcerea in Bavaria, din cauza restrictiilor de calatorie stabilite de Germania, in legatura cu pandemia de Covid-19. Acest lucru i-ar impiedica sa joace, la 3 aprilie, in confruntarea cu Leipzig, principala contracandidata a echipei Bayern la titlu in Bundesliga.CITESTE SI: