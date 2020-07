Gaz Metan Medias, la un pas sa dea lovitura pe piata transferurilor cu un jucator de la CFR Cluj

Vrea sa joace in playoff si la anul.Oficialii clubului au vrut sa dea o lovitura pe piata transferurilor si sa-l ia de la CFR Cluj pe Yacouba Sylla, spun surse Ziare.com.Clujenii au fost de acord cu imprumutul jucatorului, insa fotbalistul francez a refuzat aceasta mutare.Motivul este legat de parta financiara, la CFR, Sylla castiga peste 10.000 de euro lunar, in timp ce la Gaz Metan Medias nu poate primi un salariu mai mare de 5000 de euro lunar.Yacouba Sylla este un mijlocas francez, care are 29 de ani, si a venit la Cluj vara trecuta de la Stromsgodset, din Norvegia.Nu a apucat sa joace prea mult pentru CFR, o perioada indelungata a fost accidentat.