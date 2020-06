Getafe a platit zece milioane de euro clubului FC Barcelona pentru transferul definitiv al jucatorului Marc Cucurella

Ziare.

com

Barcelona a pastrat un procent de zece la suta dintr-o viitoare revanzare a jucatoruluiCucurella si-a inceput carriera de fotbal la Espanyol, ca junior, iar in 2012 a trecut la rivala locala.In vara anului 2018, Barcelona l-a imprumutat pe fotbalist la Eibar, cu clauza de transferd efinitiv de doua milioane de euro, pe care clubul basc a achitat-o la finalul sezonului.In iulie 2019, Barcelona l-a rascumparat pe Cucurella de la Eibar si l-a imprumutat imediat la Getafe, unde a el a evoluat in acest sezon.Jucatorul de banda stanga a evoluat in 39 de meciuri pentru Getafe in toate competitiile, marcand un gol si pasand decisiv de sase ori.Marc Cucurella a jucat la toate nationalele de juniori si tineret ale Spaniei.