Transfer de urgenta la FCSB. Gigi Becali a luat un jucator de la Dinamo

Ultima achizitie: portarul Straton de la Dinamo Gigi Becali a luat aceasta masura urgenta, dupa meciul din Serbia, cand Ducan a aparat foarte slab, iar Andrei Vlad are in continuare virusul COVID-19.Straton a fost nevoit sa renunta si la cei 15 000 de euro pe care ii mai avea de primit de la echipa din Stefan cel Mare, ca sa poata pleca liber la FCSB.Mutarea a fost anuntata si de site-ul oficial al lui Dinamo.Catalin Straton a aparat in 16 meciuri pentru "caini", 12 in Liga 1 si 4 in Cupa Romaniei