Guardiola: "Jucatorii sunt dezamagiti, dar ne vom reveni si in sezonul viitor vom incerca din nou"

"A doua repriza a fost buna, dar nu suficient, in fata unei echipe solida si agresiva, cum sunt toate echipele franceze.Da, acum jucatorii sunt dezamagiti, dar dupa pauza, atunci cand vom reincepe, ne vom reveni. Vom incepe din nou si vom incerca din nou. Nu reusesc sa trec de sferturi, de trei sezoane suntem eliminati. In sezonul viitor vom incerca din nou".Manchester City a ratat calificarea in semifinalele Ligii Campionilor, dupa ce a fost invinsa, sambata, la Lisabona, cu scorul de 3-1 (1-0), de Olympique Lyon . Echipa franceza este pentru a doua oara in penultimul act, dupa editia 2009/2010.