Norvegianul Haaland, cel mai bun tanar jucator in 2020

Haaland, 20 de ani, transferat la inceputul anului de la RB Salzburg la Dortmund, era considerat mare favorit, gratie evolutiilor sale impresionante. In sezonul trecut, el a reusit nu mai putin de 44 de goluri in 40 de meciuri , iar in actuala stagiune are 11 goluri in tot atatea meciuri pentru Borussia. Pentru nationala Norvegiei, Haaland a marcat de sase ori in sapte meciuri, trei dintre acestea fiind in victoria cu 4-0 impotriva Romaniei, pe 11 octombrie, in Liga Natiunilor.Haaland a obtinut 302 puncte, fiind urmat de Ansu Fati ( FC Barcelona ), 239 p, Alphonso Davies ( Bayern Munchen ), 226 p, Jadon Sancho (Dortmund), 80 p, Eduardo Camavinga (Rennes), 50 p, Dejan Kulusevski (Juventus), 41 p, Phil Foden ( Manchester City ), 36 p, Dominik Szoboszlai (Salzburg), 13 p, Bukayo Saka (Arsenal), 13 p, Vinicius Junior ( Real Madrid ), 9 p etc.Norvegianul va primi trofeul pe 14 decembrie la Torino.Trofeul Golden Boy Award este decernat din anul 20003, castigatorul fiind ales de un juriu international de ziaristi sportivi. Printre fostii laureati se numara Rafael van der Vaart (2003), Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Cesc Fabregas (2006), Sergio Aguero (2007), Mario Balotelli (2010), Paul Pogba (2013), Raheem Sterling (2014) si Kylian Mbappe (2017).Anul trecut, premiul a fost decernat portughezului Joao Felix.CITESTE SI: Guardiola este sincer: Vreau ca Messi sa-si incheie cariera la FC Barcelona