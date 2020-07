Ibrahmovici nu se dezminte : "Sunt presedinte, antrenor si jucator. Dar sunt platit doar ca jucator. Daca eram aici din prima zi, am fi castigat titlul"

Ibrahimovic a revenit la AC Milan in luna ianuarie, iar in ultimul meci, cu Juventus Torino (4-2), a marcat golul care a dat scanteia revenirii in repriza secunda, dupa ce ''Batrana Doamna'' a condus cu 2-0.''Nu e un secret ca am o varsta, dar e vorba doar de un numar. Vreau sa ma simt viu si vreau doar sa joc. Nu mai am acelasi fizic de alta data, dar pot compensa asta prin inteligenta'', a declarat atacantul suedez.Venirea lui Ibrahimovic a galvanizat AC Milan, care a castigat ultimul sau titlu in 2011. Rossoneri au pierdut doar doua meciuri cu suedezul in echipa si au urcat pe locul cinci, dupa ce la un moment dat ocupau treapta a 14-a. Cu o etapa inainte, AC Milan a invins cu 3-0 Lazio, echipa angrenata in lupta pentru titlu.''Imi pare rau ca am venit la jumatatea sezonului. Daca eram aici din prima zi, am fi castigat campionatul'', a adaugat suedezul.Dupa ce a fost inlocuit la meciul de marti, Ibrahimovic a inceput sa-si incurajeze coechipierii de pe banca de rezerve.''Sunt presedinte, antrenor si jucator. Dar sunt platit doar ca jucator. Asta e un dezavantaj'', a glumit Ibrahimovic.Meciurile din Serie A se disputa fara spectatori din cauza pandemiei de coronavirus si Ibrahimovic a regretat ca fanii nu s-au putut bucura de victorie in tribunele din San Siro. Suedezul a sugerat ca nu isi va prelungi contractul care expira la finele acestui sezon.''Daca stadionul era plin, ar fi fost placut, fanii se puteau simti bine alaturi de noi. Mai am o luna sa ma simt bine, dar apoi nu pot controla lucrurile care se intampla aici. Imi pare rau pentru fani, pentru ca nu ma mai vor vedea in persoana. M-ar fi putut vedea live pentru ultima oara - cititi printre randuri''