El este noul Man din fotbalul romanesc. Craiova i-a facut deja o oferta. Cine il mai vrea pe fotbalistul minune

La fel ca-n cazul lui Man, care a venit la FCSB din liga 2, de la UTA, acum un alt jucator se pregateste sa faca pasul in Liga 1 Alexandru Isfan are 21 de ani, joaca la Mioveni si a atras atentia echipelor care se bat la play off. Fotbalistul este aproape la fel ca Man: tehnic, stangaci. Craiova a facut deja o oferta Mioveniului pentru Isfan, insa conducerea argeseana a refuzat-o din start, pentru ca vrea sa obtina o suma mai mare, conform unor surse Ziare.com.Fotbalistul mai are doi ani de contract cu Mioveni, dar nu este exclus ca in vara el sa ajunga in Liga 1.Pe langa Craiova, Sepsi, FC Argesi si Clinceni si-au manifestat inferesul pentru Isfan, care este vazut un fotbalist de mare viitor.CITESTE SI: