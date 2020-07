Jordi Cruyff a parasit postul de selectioner al Ecuadorului fara niciun meci disputat

Cruyff semnase un contract pe trei ani in ianuarie si avea un proiect ambitios de a califica nationala ecuadoriana la Cupa Mondiala din 2022.Insa instabilitatea de la nivelul conducerii federatiei si indepartarea directorului sportiv Antonio Cordona, persoana lui de incredere, precum si pandemia de coronavirus, l-au facut pe tehnicianul olandez sa renunte la post. Cruyff a parasit Ecuadorul in martie si nu a mai revenit.Presedintele FEF, Francisco Egas, a fost demis din functie de catre membrii propriului sau consiliu, in aprilie, din cauza presupuselor nereguli financiare, apoi a fost repus in functie, in aceasta luna, la solicitarea Confederatiei de Fotbal din America de Sud (CONMEBOL).In varsta de 45 de ani, Cruyff a mai antrenat echipele Maccabi Tel Aviv si Chongqing Dangdai Lifan.El il inlocuise la selectionata ecuadoriana pe columbianul Hernan Dario Gomez, demis dupa ce echipa a fost eliminata in faza grupelor Copei America, vara trecuta.