El a fost plasat in izolare, la domiciliul sau din Barcelona.Testul in cazul lui Umtiti a fost realizat joi. "Nu are simptome, se simte bine si va fi in carantina la domiciliul sau", a precizat clubul catalan.Umtiti, accidentat la un genunchi, nu face parte din lotul Barcelonei aflat la Lisabona pentru sferturile Ligii Campionilor cu Bayern Munchen