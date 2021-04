Un brazilian a fost eliminat de pe terenul de fotbal dupa doar 17 secunde VIDEO

Ka.... kaio? 😳 O Classico Tradicao ja comecou com EXPULSÃO nos primeiros segundos! pic.twitter.com/S4OdnUU5X0 - Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) April 1, 2021

Kaio Wilker, de la Botafogo PB, a primit cartonas rosu pentru un fault dur asupra unui adversar.Botafogo PB a pierdut meciul cu scorul de 0-1.Recordul de cel mai rapid cartonas rosu a fost stabilit insa in 2017, in Argentina, cand un jucator al echipei Rosario Central a fost eliminat dupa doar noua secunde de la start la un meci cu Godoy Cruz.In 1990, la un meci din Italia, un jucator de la Bologna a fost eliminat in secunda 10 al confruntarii cu Parma.