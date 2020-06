Jucatorii echipei FC Botosani intra in izolare pentru 14 zile. Meciul cu Universitatea Craiova a fost amanat

Ziare.

"Echipa botosaneana a parasit hotelul unde a fost cazata, jucatorii vor intra in izolare in urmatoarele 14 zile", este anuntul prefecturii.Acest anunt vine in contextul in care partida Universitatea Craiova - FC Botosani, care era programata vineri, a fost amanata ca urmare a unui caz de coronavirus la gruparea oaspete.