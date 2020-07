Jucatorii echipei Lokomotiv Plovdiv au sarbatorit cu suporterii victoria din Cupa Bulgariei. Rezultatul: Noua jucatori si 50 de fani au contractat noul coronavirus

Potrivit gazzetta.it, petrecerea s-a terminat cu rezultat nedorit in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus. Noua jucatori si aproxiamtiv 50 de fani au fost testati pozitiv cu Sars-CoV-2.Conform sursei citate, un jucator pozitiv s-ar fi aflat pe teren la meciul din 1 iulie. Pe Stadionul Vasil Levski, echipa din Plovdiv s-a impus la penaltiuri, in fata formatiei TSKA Sofia si a castigat a doua oara consecutiv trofeul.Cele doua echipe se vor intalni din nou, joi, in campionat , la Plovdiv. Autoritatile locale au decis sa interzica accesul fanilor pe stadion, dupa ce, in ultima perioada, s-a inregistrat in tara o crestere mare a numarului de cazuri de Covid-19.