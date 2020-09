Jucatorii nationalei Romaniei s-au "incalzit" la un gratar pentru meciul cu Irlanda de Nord. Care a fost meniul tricolorilor

Selectionata condusa de Mirel Radoi se pregateste pentru debutul in Liga Natiunilor, vineri, pe Arena Nationala, impotriva Irlandei de Nord. Pana atunci, in cantonamentul de la Mogosoaia, familia tricolorilor a avut parte de o seara speciala. Conform site-ului frf.ro, obisnuita iesire de socializare la un restaurant din apropiere a fost inlocuita cu un gratar in aer liber.Chiar si-asa, n-au lipsit regulile de preventie, cu mese distantate, tacamuri si vesela dezinfectate si numai 3 persoane la o masa. In ceea ce priveste meniul, tricolorii s-au delectat cu muschi de porc, muschi de vita argentiniana, ciocanele de pui, pastrav si legume.