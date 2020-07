Jucatorul care are clauza de un milion de euro vrea sa ramana la Dinamo: "Sunt de sapte ani aici, vreau sa joc mai mult"

"Chiar daca n-au fost suporterii, ne-am dorit foarte mult, dar acest gol din nou primit in primele minute ne-a facut sa incepem de la 1-0.Am dat tot ce am putut in seara asta si daca o tinem tot asa o sa vina si rezultatele. Contractul meu se termina in august. Sunt deschis la orice, chiar imi doresc sa raman la Dinamo.Prima optiune e Dinamo, dar sa si joc. Sunt de sapte ani aici si as vrea sa raman. Sunt sigur ca in urmatoarele etape o sa inceapa sa vina si rezultatele si o sa avem si mai multa liniste", a spus Serban la Digi SportFCSB s-a calificat in finala Cupei Romaniei, dupa ce a invins Dinamo, scor 1-0, in returul semifinalelor competitiei. FCSB s-a calificat cu scorul general de 4-0, dupa ce si in tur s-a impus, scor 3-0.