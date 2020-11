Pentru prima data in istorie, Juventus a jucat fara un italian in aparare

In 4.371 de meciuri oficiale, Juve a avut pentru prima data numai jucatori straini in compartimentul defensiv: portarul polonez Wojciech Szczesny, fundaul dreapta columbian Juan Cuadrado, fundasul central brazilian Danilo, fundasul central olandez Matthijs de Ligt si fundasul stanga brazilian Alex Sandro.De altfel, in echipa aliniata de antrenorul Andrea Pirlo a figurat la start numai un italian, mijlocasul Federico Bernardeschi. Acesta din urma a fost inlocuit de un alt italian, Federico Chiesa, in minutul 62.Juventus a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1), echipa Ferencvaros, in etapa a IV-a a Grupei G a Ligii Campionilor.In celalalt meci al grupei, Dinamo Kiev a pierdut, acasa, scor 0-4, cu FC Barcelona . Juve si Barca au obtinut dupa aceasta etapa calificarea in optimile de finala ale competitiei.CITESTE SI: