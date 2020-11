Calatorie cu peripetii pentru Lazio in Italia. Avionul care ii ducea spre Crotone, probleme in aer

Lazio a folosit la aceasta deplasare in sudul Italiei noul avion privat al clubului, un Boeing 737-300 operat de compania Tayaran Jet, inmatriculata in Bulgaria, dar zborul nu a fost unul placut pentru fotbalistii echipei din Capitala."Am ajuns cu totii ingroziti, in afara de [(n.r. - Igli) Tare, (Francesco) Acerbi si (Marco) Parolo. Parolo este complet nebun, se distreaza in avion ca la rodeo. Cand am aterizat, i-am intrebat pe colegii mei de echipa de ce nu m-au filmat. Poate pentru ca nici ei nu s-au simtit prea bine", a spus Ciro Immobile dupa meci, potrivit presei italiene.Nici reveneirea la Roma nu a fost foarte placuta. Aeroportul din Crotone, Sant'Anna, a fost inchis din cauza vremii nefavoarbile, astfel ca echipa a trebuit sa se deplaseze cu autocarul la Lamezia Terme, de unde au continuat cu o cursa aeriana regulata.Formatia Lazio Roma a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa lui Denis Dragus, Crotone, intr-un meci din etapa a opta a campionatului Italiei.Golurile au fost marcate de Immobile '21 si Correa '58.Stefan Radu a fost integralist la Lazio, iar la Crotone Dragus a intrat pe teren in minutul 68.