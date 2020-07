Leroy Sane, prezentat oficial la Bayern Munchen

City va primi pentru vanzarea fotbalistului 49 de milioane de euro. "Cetatenii" mai pot incasa de la germani zece milioane de euro bonusuri si si-au pastrat o cota de zece la suta dintr-o posibila revanzare a jucatorului.Fotbalistul german de origine senegaleza, in varsta de 24 de ani, mai avea contract cu Manchester City pana in 2021. El a evoluat la Schalke 04, inainte de a se transfera in Anglia, in august 2016.La nationala Germaniei, Sane are 21 de meciuri jucate si cinci goluri marcate.Clubul Bayern Munchen a anuntat, joi, din greseala, transferului mijlocasului ofensiv Leroy Sane, de la Manchester City, inainte ca acesta sa fie oficial.Anuntul a fost facut pe versiunea araba a site-ului oficial al clubului din Bavaria, fiind publicate imagini cu jucatorul semnand contractul si imbracat in tricolul noii sale echipe.Jucatorul german era deja la Munchen, pentru vizia medicala si semnarea contractului, dar transferul sau nu fusese oficializat.