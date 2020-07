Liga Profesionista de Fotbal, apel pentru fotbalistii din Liga 1, in contextul pandemiei de coronavirus

"Vineri, 17 iulie 2020, Liga Profesionista de Fotbal a trimis celor 14 cluburi membre adresa cu numarul 447, semnata de secretarul general Justin Stefan, prin care reitereaza rugamintea ca fiecare entitate sportiva sa continue sa acorde o atentie sporita starii de sanatate in conditiile in care au aparut sase noi cazuri de infectare cu COVID-19.Din cauza faptului ca situatia genereaza dificultati evidente in programarea calendarului competitional, si asa foarte incarcat, LPF cere cluburilor sa adopte o conduita de maxima responsabilitate.In sensul respectarii cu strictete a regulilor de autoizolare a intregului lot de jucatori , a staff-ului tehnic si a tuturor celor implicati direct in viata echipei in aceste zile atat de importante pentru incheierea cu bine a celui mai greu sezon din istoria fotbalului nostru. LPF face un apel la constiinta jucatorilor, la luciditate si la realizarea faptului ca limitarea deplasarii acestora in afara domiciliului si a locurilor de antrenament a devenit o necesitate, in conditiile date", se arata intr-un comunicat de presa al LPF publicat pe site-ul oficial."In aceasta perioada fierbinte, atat la propriu cat si la figurat, LPF subliniaza ca respectarea regulilor stabilite de comun acord este echivalenta cu supravietuirea in conditiile unui timp care a ramas si putin si, deseori, si plin de provocari neasteptate. Sa le depasim fiind uniti si respectand regulile, respectandu-ne profesia fiecare.Cu gratitudinea faptului ca am fost si am ramas o familie, cea a fotbalului de prima liga, LPF subliniaza ca grija pentru sanatate e de fapt, grija pentru un viitor in demersul nostru comun", se mai mentioneaza in comunicatul citat.In 16 iulie, testarile efectuate de lotul echipei de fotbal Dinamo la o clinica privata din Bucuresti au indicat rezultate pozitive la noul coronavirus pentru 6 jucatori.Lotul echipei Dinamo se gaseste in acest moment in izolare la cantonamentul din Saftica. Liga Profesionista de Fotbal a amanat partida restanta Dinamo - Chindia Targoviste, care trebuia sa se dispute la 16 iulie, in etapa a 3-a a play-out-ului Ligii I.Clubul Dinamo se confrunta pentru a doua oara cu probleme legate de COVID-19 dupa ce la 11 iunie, cu doar o zi inainte de reluarea campionatului Ligii I, a fost depistat pozitiv un angajat al clubului.Partida Dinamo - Chindia Targoviste, care era programata la 12 iunie in cadrul etapei a 3-a a play-out-ului Ligii I, a fost amanata la momentul respectiv pentru 16 iulie. Dupa cazurile de joi, aceasta a fost amanata inca o data de Liga Profesionista de Fotbal la o data care urmeaza a fi stabilita ulterior.Formatia alb-rosie mai are un meci amanat, cel cu FC Hermannstadt, din etapa a 4-a, reprogramat de LPF pentru 23 iulie.De la reluarea campionatului Ligii I, au fost confirmate mai multe cazuri de infectare cu COVID-19 la angajatii cluburilor FC Dinamo si FC Botosani, ceea ce a dus la suspendarea meciurilor celor doua formatii si deschiderea unor anchete epidemiologice de catre Directiile de Sanatate Publica.De asemenea, in Liga a II-a au fost depistate cazuri pozitive la cluburile Concordia Chiajna, Petrolul Ploiesti si FC Arges.In randul arbitrilor, in lotul pentru primele doua esaloane, au fost depistate patru cazuri, persoanele in cauza fiind oprite de la delegari de Federatia Romana de Fotbal.