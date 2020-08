Liverpool a transferat un jucator de la Olympiacos Pireu

Jucatorul de 24 de ani a semnat un contract valabil cinci ani cu campioana Angliei. El a fost adus ca o varianta de rezerva pentru titularul Andrew Robertson."Sunt foarte fericit, sunt foarte mandru ca sunt aici. Este o onoare sa fiu aici si voi da tot ce am mai bun. Pentru mine, Liverpool este cel mai mare club din lume", a spus Tsimikas.El are trei selectii la national Greciei si era la formatia din Pireu din vara anului 2014. In prima parte a anului 2017, Tsimikas a fost imprumutat la Esbjerg, iar in sezonul 2017/2018, la Willem II Tilburg.Pentru Olympiacos, Tsimikas a jucat 86 de meciuri , in toate competitiile, dintre care 27 in campionatul recent incheiat si in care echipa lui a castigat titlul in Grecia.