Lupte de strada in derbyul Frantei, PSG - Marseille. Cinci jucatori au fost eliminati, printre care si Neymar

Thauvin a dat golul victoriei pentru oaspeti, care au sase puncte din sase posibile.Meciul nu a fost deloc usor pentru arbitrul Brisard, care a dat 5 cartonase rosii, dupa ce jucatorii celor doua echipe s-au luat la bataie in prelungirile partidei.Nici Neymar nu a scapat, a fost eliminat, dupa ce i-a dat o palma argentinianului Benedetto.PSG e pe loc de retrogradare in Franta. Echipa pariziana nu are nici un punct, infrangerea cu Marseille este a doua consecutiva in campionat , dupa meciul pierdut de la Lens.