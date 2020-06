Marca: Relatia dintre Zidane si Bale este din nou tensionata

Ziare.

La meciul cu Eibar, castigat de Real Madrid, scor 3-1, Bale a intrat pe teren in minutul 61, insa Zidane nu a fost multumit de implicarea lui in joc.In schimb, Bale, foarte motivat dupa perioada de izolare, nu a fost de acord cu faptul ca a fost rezerva, el asteptandu-se sa fie titular.Bale, care are contract pana in 2022, nu va juca joi, in meciul cu Valencia, el suferind si mica accidentare la partida cu Eibar.