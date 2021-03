Primarul din Targu Jiu, declaratii incredibile despre fotbalistii Tucudean, Sanmartean si Sapunaru: Au adus toate epavele, toti pensionarii. Unii erau in drum spre cimitir

Edilul din orasul lui Brancusi i-a atacat pe sefii clubului gorjean din acea perioada si pe fostii jucatori ai echipei nationale, Cristi Sapunaru, Lucian Sanmartean sau George Tucudean, fotbalisti care au jucat pentru Pandurii in ultimele sezoane din Liga 1 "Imi aduc aminte ca, in ultimul lor an de Liga 1, adusesera pe Sapunaru si pe altii pe sute de mii de euro. Au adus toate epavele, toti pensionarii, ca mari vedete! Sa ma ierte Dumnezeu, dar unii dintre ei erau in drum spre cimitir! Cimitirul sportiv", a spus Marcel Romanescu, primarul din Targu Jiu, la Radio Accent.Primarul orasului gorjean a uitat insa ca Sapunaru, ajuns la 36 de ani, inca mai joaca la un nivel inalt.Fotbalistul roman evolueaza pentru Kayserispor, in prima liga turca.CITESTE SI