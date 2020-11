Un fost jucator al Barcelonei si unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Messi s-a retras din fotbal

Mascherano a inceput sa joace fotbal la River Plate, in tara lui natala, apoi a trecut la Corinthans, in Brazilia, si ulterior la West Ham United.Cele mai bune momente ale carierei le-a avut la Liverpool (139 de meciuri si doua goluri ) si FC Barcelona (334 de meciuri si un gol). Dupa ce a parasit gurparea catalana, in 2018, el a mai jucat la Hebei China Fortune si ultima data la Estudiantes La Plata."Vreau sa multumesc acestui club care mi-a dat posibilitatea sa-mi inchei cariera in Argentina", a spus el."Este timpul sa-mi inchei cariera din cauza lucrurilor care mi s-au intamplat in ultimele luni pe plan personal si dupa ce m-am gandit la asta in tot acest timp. Cel mai bine este sa termin astazi. Mi-am facut treaba suta la suta, am dat tot ce am avut mai bun din mine", a mai declarat jucatorul.Javier Mascherano a castigat de doua ori Liga Campionilor (2011, 2015), de cinci ori titlul in Spania (2011, 2013, 2015, 2016, 2018) si tot de cinci ori Cupa Spaniei (2012 si 2015-2018) cu Barcelona, precum si doua medalii olimpice de aur cu echipa Argentinei (2004, 2008).Cu 147 selectii (trei goluri), el este jucatorul cu cele mai multe meciuri din istoria nationalei argentiniene.CITESTE SI: Ultimele noutati despre Danut Lupu, aflat la terapie intensiva din cauza COVID - 19. "Are un corp puternic"