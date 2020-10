Craiova, ultimul tun pe piata transferurilor. Dupa ce l-au dat pe Mihaila la Parma, oltenii vor sa sa ia un jucator de la Hagi

Cu 8 milioane de euro in cont, dupa transferul lui Mihaila la Parma, oltenii s-au orientat rapid si au inaintat o oferta lui Hagi pentru fotbalistul de 21 de ani."Pentru Matan avem oferta, de la Craiova, dar suntem departe sa ne intelegem. E mare diferenta intre ce vrem noi si ce ofera Craiova.Exista o oferta, dar nu am acceptat, pana luni noapte se pot intampla lucruri. Vedem luni ce se intampla, mai sunt 24 de ore", a spus presedintele dobrogenilor, Gica Popescu , la Digisport.500.000 de euro ar oferi oltenii in schimbul fotbalistului.Matan este dorit insistent la Craiova de antrenorul Cristiano Bergodi , alaturi de care a lucrat in sezonul trecut, la FC Voluntari.FC Viitorul va bifa ultimul transfer in acest tur de campionat . Fost jucator la Medias, Ely Fernandes, va semna cu echipa lui Hagi.