VIDEO Imagini de senzatie cu noul jucator minune din fotbalul romanesc, Mihaila, la 16 ani

Fotbalistul roman a inscris primul gol pentru Parma in campionat , in egalul dramatic, 3-3, in deplasare, cu Fiorentina Transferat pentru 8 milioane de euro de la Universitatea Craiova in toamna trecuta, Mihaila este pe buzele tuturor fanilor Parmei. Romanul are deja doua goluri marcata pentru echipa italiana.In Oltenia, fotbalistul a venit de la o varsta frageda, unde la 17 ani chiar a debutat pentru echipa mare a Craiovei, intr-un meci din Cupa Romaniei , contra lui Sepsi, 2-0.La 18 ani, Mihaila a jucat primul meci in cupele europene,contra lui Leipzig.Inca de cand era mic, fotbalistul nascut la Targoviste a atras ateantia tuturor specialistilor din fotbalul romanesc prin tehnica si viteza iesita din comuna.SURSA VIDEO: Youtube / Fotbal de PovesteMihaila a fost unul dintre jucatorii de baza la nationala de tineret, condusa de Adrian Mutu , dar acum este convocat de Mire Radoi pentru meciuril cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia.CITESTE SI: