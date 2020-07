Milan Baros si-a anuntat retragerea din activitatea sportiva

"Creierul ar fi vrut sa mai joc, dar corpul spune nu", a afirmat Baros, care are deseori probleme la tendonul lui Ahile.Milan Baros a precizat, pentru site-ul clubului Banik Ostrava, ca are de mai mult timp probleme de sanatate. "Corpul nu mai funtioneaza ca inainte si cum as avea nevoie", a adaugat el.Baros a facut parte din nationala Cehiei in perioada 2001-2012 (93 de meciuri , 41 de goluri ).El a jucat de-a lungul carierei la echipele Banik Ostrava, Liverpool, Aston Villa, Olympique Lyon , Portsmomuth, Galatasaray , Antalyaspor, Mlada Boleslav si Slovan Liberec. Ultima data, el a fost legitimat la Banik Ostrava.Milan Baros are in palmares Liga Campionilor castigata in 2005 cu Liverpool, dar si titlurile nationale obtinute cu Lyon (2007, 2008) si cu Galatasaray (2012).