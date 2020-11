Cum a scapat Mircea Lucescu de coronavirus, desi a fost contact direct cu fotbalistii infectati de la Kiev

Chiar si asa, Dinamo Kiev a fost la un pas de un rezultat mare, a pierdut la limita, 1-2, in fata echipei catalane.9 jucatori, medicul si unul dintre secunzii echipei au fost testati pozitiv cu virusului SARS - COV -2, insa nu si Lucescu.Antrenorul roman a interactionat cu toti cei care au noul coronavirus la antenamentele echipei, insa tehnicianul a scapat ca prin minune.Cu un stent la inima, infectarea cu acest virus i-ar provoca probleme antrenorului lui Dinamo Kiev.Din cauza fricii fata de coronavirus, Lucescu se protejeaza cu multa grija. El sta izolat in cantonamentul echipei, intr-un apartament de lux, la marginea capitalei ucrainiene. Poarta mereu masca si evita aglomeratiile.In vara, inainte sa semneze in Ucraina, antrenorul roman a fost la Saftica, unde le-a tinut un discurs jucatorilor lui Dinamo Bucuresti.A doua zi, sase fotbalisti din Stefan cel Mare au fost confimati cu noul coronavirus, insa nu si Lucescu, care si-a facut testul la cateva zile si a iesit negativ.Scapat de coronavirus, romanul face senzatie in Ucraina cu Dinamo Kiev, unde a castigat Supercua si este pe primul loc in campionat . Mai mult decat atat, Lucescu a calificat echipa lui Surkis dupa multi ani in Champions League, unde are un punct dupa trei meciuri "Sunt multumit de modul in care am jucat, in special de modul in care am facut tranzitia de la aparare la atac. Am avut atat viteza, cat si ultima pasa, spre deosebire de meciul cu Ferencvaros, cand pe contraatacuri am jucat individual si am ratat multe sanse.Acum, am adus mai multi oameni pe contraatac, insa ne-a lipsit calmul din fata portii, in special lui Supryaga si Tsygankov. Totusi, vreau sa-i remarc pe Tsygankov si Nescheret, cred ca au fost cei mai buni din echipa noastra.E greu de spus daca acesta a fost cel mai bun meci al sezonului. Avand in vedere conditiile in care s-a jucat acest meci si dificultatile intampinate, cred ca am aratat un joc foarte bun, sunt multumit. Am avut atacuri foarte bune si multe ocazii la poarta Barcelonei", a spus Mircea Lucescu dupa meciul din Champions League, cu Barcelona.