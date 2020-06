Mircea Lucescu: "Clubul Dinamo a intrat pe mana unor oameni care si-au batut joc de aceasta echipa. Negoita a fost inconstient "

Ziare.

Nu se stie in situatia asta, este o situatie grea. Pe aceasta echipa o tine speranta suporterilor, dar la un moment dat si asta se va duce. In situatia aceasta ramane pasiunea, ori pasiunea acestor suporteri este extraordinara.Sunt convins ca chiar daca vor trece printr-un moment mai greu decat acesta, ei vor fi alaturi de aceasta echipa. Echipa Dinamo trebuie sa renasca, este important pentru fotbalul romanesc. Ar trebui sa apeleze mai mult la oameni legati de acest club, si ca suporteri si ca fosti angajati, pentru a sustine daca nimeni nu se face prezent.Acum, in Bucuresti, exista o singura echipa care are un viitor. Este Rapidul, care construieste stadion.Echipa lui Becali, Steaua , nu are stadion, Dinamo nu are stadion. Stadionul care se construieste la (Arcul de Triumf) am inteles ca federatia de rugby il vrea doar pentru ei. In conditiile astea, fara un stadion nu poti face performanta, este imposibil.Un stadion propriu iti aduce minimum 12-13 puncte anual, cu sprijinul suporterilor. Greseala cea mai mare a fost aceea ca, atunci cand a existat posibilitatea construirii Stadionului Dinamo, s-au impotrivit prea multi.Justitia ar trebui sa intervina in multe alte situatii in care oameni care nu avea nimic au devenit dintr-odata supermilionari pe proprietatile altora, care au disparut.Statul a cedat prea usor ceea ce apartinea tuturor. Parerea mea, (n.r. - Negoita a fost) inconstient, atunci cand s-a gandit ca poate sa preia o astfel de echipa. Nu si-a facut calculele asa cum trebuie.S-a gandit probabil la imagine, a vazut ca cei dinaintea lui au castigat foarte multi bani, s-o fi gandit ca este mai usor sa castige in felul acesta si s-a trezit in situatia asta foarte grea, pentru ca in orice domeniu de activitate ai nevoie de profesionisti, oameni care sa stie exact ceea ce trebuie sa faca. Acelasi lucru s-a intamplat si la Rapid , cand a venit un patron de restaurant sa ia o echipa ca asta sau altul, un aventurier din Moldova. Nu se poate asa ceva.Cei care detin trebuie sa fie atenti cui dau mai departe aceasta responsabilitate de a avea un club, de a conduce un club. Eu le doresc foarte mult acestor baieti (n.r. - suporterilor) sa reuseasca. Entuziasmul pe care il au e molipsitor, cred eu, si foarte multi s-au apropiat de aceasta idee. Ca se face astazi, ca se face la anul...Cu cat trece timpul, oamenii acestia sunt si mai incapatanati in a reusi lucrul acesta. La un moment dat, Negoita va trebui sa se dea la o parte daca nu gaseste o solutie sa duca mai departe acest brand, pentru ca ar fi o rusine teribila...Eu consider ca in fotbal rusinea cea mai mare nu este aceea de a retrograda o echipa sau de a nu obtine performanta. Rusinea cea mai mare e sa ajungi la faliment. Cand o echipa falimenteaza, aceasta este cea mai mare rusine a unui presedinte, a suporterilor acelei echipe ca nu au stiut sa o tina. Important este ca baietii astia fac tot ce este posibil sa nu duca echipa la faliment", a declarat Lucescu, la ProX.Intrebat daca FCSB ar trebui sa revina in Ghencea , pe Stadionul Steaua, Lucescu a spus: "Mi s-ar parea absolut normal.Pentru mine FCSB e Steaua. Sigur, trebuie sa ajunga la o relatie diferita de cea care exista in momentul de fata, Becali si clubul armatei. Pana la urma, pentru cine s-a construit stadionul ala? Ce se va intampla cu acel stadion? Oricum, o echipa ajunsa in prima liga nu poate fi tinuta de un minister, tot trebuie sa treaca la un particular sau la un actionariat popular, cum se incearca la Dinamo."Echipa Dinamo ocupa in prezent locul 7, penultimul, retrogradabil, in play-out-ul Ligii I.