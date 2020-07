Mircea Rednic a anulat antrenamentul dupa ce un jucator al echipei Poli Iasi a acuzat o stare de rau

"Unul dintre jucatorii echipei noastre a acuzat o stare generala de rau. In consecinta, pentru a preintampina orice fel de probleme, antrenorul principal Mircea Rednic a decis anularea sedintei de pregatire de vineri seara. In urma rezultatelor investigatiilor medicale vor fi luate masuri in consecinta", se precizeaza pe site-ul de socializare citat.Conducerea clubului CSM Poli Iasi este ingrijorata de faptul ca unii dintre jucatorii din lot ar fi putut fi infectati cu noul coronavirus in urma meciului cu Dinamo din etapa precedenta.Echipa de fotbal CSM Poli Iasi a intalnit duminica, 12 iulie, in deplasare, formatia FC Dinamo, intr-o partida incheiata la egalitate, scor 1-1, in etapa a 9-a a play-out-ului Ligii I.Joi, testarile efectuate de lotul echipei de fotbal Dinamo la o clinica privata din Bucuresti au indicat rezultate pozitive la noul coronavirus pentru 6 jucatori . Liga Profesionista de Fotbal a amanat partida restanta Dinamo - Chindia Targoviste, care trebuia sa se dispute joi seara, in etapa a 3-a a play-out-ului Ligii I.Clubul Dinamo se confrunta pentru a doua oara cu probleme legate de COVID-19 dupa ce la 11 iunie, cu doar o zi inainte de reluarea campionatului Ligii I, a fost depistat pozitiv unul dintre maseurii echipei. Partida Dinamo - Chindia Targoviste, care era programata la 12 iunie in cadrul etapei a 3-a a play-out-ului Ligii I, a fost amanata la momentul respectiv pentru 16 iulie. Dupa cazurile de joi, aceasta a fost amanata inca o data de Liga Profesionista de Fotbal.Formatia alb-rosie mai are un meci amanat, cel cu FC Hermannstadt, din etapa a 4-a, reprogramat de LPF pentru 23 iulie.De la reluarea campionatului Ligii I, au fost confirmate mai multe cazuri de infectare cu COVID-19 la angajatii cluburilor FC Dinamo si FC Botosani, ceea ce a dus la suspendarea meciurilor celor doua formatii si deschiderea unor anchete epidemiologice de catre Directiile de Sanatate Publica. De asemenea, in Liga a II-a au fost depistate cazuri pozitive la cluburile Concordia Chiajna, Petrolul Ploiesti si FC Arges.In randul arbitrilor, in lotul pentru primele doua esaloane, au fost depistate patru cazuri, persoanele in cauza fiind oprite de la delegari de Federatia Romana de Fotbal.