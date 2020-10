Moldova a dat lovitura: a invins Belgia la tineret cu 1-0. Furtuna a dat golul victoriei, iar Mamaliga a fost unul dintre cei mai buni jucatori

Moldova a invins Belgia, una dintre cele mai bune echipe din Europa la aceasta categorie de varsta.Furtuna, jucatorul lui Zimbru, a dat golul victoriei pentru Moldova, unde a jucat si Mamaliga de la Codru Lozova.La belgieni titular a fost Saelemakers, cel care joaca aproape meci de meci la AC Milan Titular la Stuttgart, Orel Manga a jucat si el in prima echipa a Belgiei in meciul din Republica Moldova.30 era cota la victorie pentru vecinii nostri in partida impotriva belgienilor.