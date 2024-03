Noi dezvaluiri in scandalul internationalului englez care a facut sex cu o minora

Fotbalistul englez Adam Johnson "a abuzat de pozitia sa venerata in societate", atunci cand a intretinut relatii sexuale cu o fana de 15 ani, care "era foarte indragostita" de el, a transmis un tribunal din Marea Britanie.

Jucatorul, caruia echipa Sunderland i-a desfacut contractul, este acuzat de contact sexual cu fata care avea 15 ani, intre decembrie 2014 si februarie 2015. In plus, potrivit magistratilor englezi, adolescenta "il idolatriza" pe jucatorul sau favorit de la Sunderland, relateaza Sky News.

Fotbalistul pedofil din nationala Angliei si-a primit primele pedepse

Procurorul acestui caz a subliniat ca victima avea un abonament la meciurile fostei echipe a lui Costel Pantilimon si ca rareori lipsea de la vreun meci de pe teren propriu si "astepta prin zona pentru a-i arunca o privire" lui Johnson.

"Era foarte indragostita de el. Era eroul ei absolut. Il idolatriza", a spus procurorul.

Soc in Anglia: Un fotbalist de nationala a recunoscut la tribunal ca a facut sex cu minori

Cei doi conversau prin intermediul unor mesaje pe Whatsapp, jucatorul cerandu-i fetei ulterior sa le stearga, insa ea nu a facut acest lucru. Ei s-au cunoscut in luna decembrie 2014, iar fotbalistul a insistat sa ii dea un autograf pe un tricou, pe 17 ianuarie 2015, in masina lui. Ulterior, cei doi s-au intalnit din nou, pe 30 ianuarie, cand au intretinut relatii sexuale, tot in masina fotbalistului.

Ads

Dupa rezilierea contractului cu Sunderland, dar si cu sponsorul sau Adidas, Adam Johnson ar putea avea probleme penale foarte mari, riscand sa petreaca ani buni in inchisoare, daca va fi gasit vinovat pentru sex cu o minora.

Fotbalistul de 28 de ani are 12 meciuri si 2 goluri in nationala Angliei si a evoluat in peste 140 de meciuri pentru Sunderland, in patru sezoane. A mai trecut pe la echipe precum Manchester City si Middlesbrough, facand parte din lotul celei din urma in semifinala de Cupa UEFA cu Steaua, din 2006.

Ads