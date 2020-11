Norvegia va alcatui un lot nou pentru meciul cu Austria, din Liga Natiunilor

Jucatorii norvegieni erau in drum spre aeroport, sambata, pentru zborul charter spre Bucuresti, cand au fost anuntati de autoritati ca o astfel de calatorie ar incalca masurile stricte de raspandire a virusului luate in Norvegia, deoarece un jucator a fost testat pozitiv.Partida cu Romania a fost anulata, iar jucatorii convocati au parasit Oslo duminica dimineata, astfel ca federatia norvegiana a incercat sa formeze o noua echipa pentru meciul de miercuri cu Austria.Intr-un comunicat de presa dat publicitatii duminica seara, federatia norvegiana (NFF) a precizat ca meciul cu Austria se va desfasura conform programarii, noua echipa, condusa de selectionerul reprezentativei Under-21, Leif Gunnar Smerud, va fi prezentata luni, intr-o conferinta de presa. Jucatorii selectionati pentru meciul de miercuri vor zbura direct la Oslo, vor intra intr-o carantina stricta, la un hotel de la aeroport, inainte de a pleca spre Viena, a indicat NFF.Austria, care a invins Irlanda de Nord cu 2-1, duminica, la Viena, ocupa primul loc in Grupa 1 a Ligii B, cu 12 puncte, urmata de Norvegia, cu 9 puncte.Norvegia va pierde probabil meciul cu Romania cu 0-3, potrivit Reuters, dar are inca sansa de a castiga grupa daca va invinge Austria la o diferenta de cel putin doua goluri ''Au fost decizii solicitante de luat, dar suntem bucurosi ca meciul se poate juca, atat din punct de vedere sportiv, cat si din consideratie pentru obligatiile catre UEFA si competitie'', a precizat secretarul general al NFF, Pal Bjerketvedt.Castigarea grupei ar insemna pentru Norvegia sa promoveze in Liga I a Ligii Natiunilor si sa aiba o traiectorie mai usoara in preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2022. Norvegia nu a mai participat la o Cupa Mondiala din 1998, ca si Romania, de altfel.