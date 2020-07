Oferta incredibila pentru un jucator de la FCSB

"Daca va arat oferta facuta de Norwich pentru Man, sunt niste clauze prin care ajung la 24 de milioane de euro! Acum, ei platesc opt milioane de lire, pe durata a doi ani.E oferta scrisa, plus inca un milion daca joaca zece meciuri la echipa nationala , inca doua milioane daca promoveaza si inca doua daca se mentin in prima divizie.Dupa ar mai fi doua milioane daca o sa castige Cupa Angliei, dar nu o sa castige niciodata. In cinci ani nu joaca Man 100 de meciuri in Anglia? Nu vrea sa-l dau", a spus Becali la Digisport.Denis Man a inscris unicul al finalei Cupei Romaniei, castigata de FCSB in fata lui Sepsi, cu 1-0.