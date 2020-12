Un fost jucator al Barcelonei, dat afara dupa o petrecere clandestina

KV Ostende, ocupanta locului 9 in campionatul Belgiei, a denuntat "comportamentul egoist si iresponsabil" al lui Fabrice Ondoa.Potrivit clubului, in noaptea de sambata spre duminica, poliitia din Ostende a fost chemata la o petrecere nocturna, unde se aflau peste 10 de persoane in apartamentul lui Ondoa, incalcand astfel protocolul anti-corona.El s-a aparat si a spus ca este"scandalos" ca a fost anuntat de masuri prin "avocat", fara sa fi discutat cu conducerea clubului."Nu am organizat nimic si sigur nu a fost un << lockdown party >> ", a declarat Ondoa.El a venit la Ostendea in 2018 de la FC Sevilla.Fabrice Ondoa a trecut si pe la FC Barcelona In 2009, camerunezul a venit la academia catalanilor unde a jucat 5 ani.CITESTE SI: