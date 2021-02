Cate puncte a luat un titular de la FCSB la examenul pentru permisul de conducere? Replica geniala a lui Cornel Dinu

Fotbalistul venit de la Timisoara a jucat titular in ultimele meciuri pe postul de fundas dreapta si pare ca viitorul suna bine pentru el.La fotbal ii merge de minune, insa la Scoala de Soferi a dat-o in bara.Ovidiu Popescu a obtinut doar 6 puncte la examen, dintr-un total de 26. Ca sa promovezi, trebuie sa ai minim 22 de puncte."E un tip de perspectiva intelectuala. M-a sunat cineva dintr-o zona de unde este si el si mi-a explicat ca, in momentul cand a dat examen pentru permisul de conducere, a facut sase puncte.Al saptelea e acesta (n.r. cand da cu palmele si sparge bannerul pe care scrie Dinamo ), cu mainile date in parbriz. Sase puncte la permisul de conducere, deci baiatul sta foarte bine intelectual", a spus Cornel Dinu la telekomsport Ovidiu Popescu a intrat in conflict cu dinamovistii, dupa ce a dat cu palmele intr-un banner dupa meciul jucat de FCSB in Stefan cel Mare.CITESTE SI: