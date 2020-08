Paar, Ruse, Bara si Cadantu, in turul doi la turneul de categorie 125k de la Praga

Paar, locul 198 WTA, a trecut in primul tur de germana Jule Niemeier, numarul 301 mondial, scor 6-3, 6-4.Ruse, locul 169 WTA si favorita 16, a invins in prima runda o romanca, pe Irina Fetecau (303 WTA), scor 6-2, 6-4.Irina Bara, numartul 161 mondials si cap de serie 10, s-a impus in fata sportivei Zuzana Zlochova (317 WTA), din Slovacia, scor 6-2, 6-2.Cadantu (292 WTA) a castigat in runda inaugurala confruntarea cu americanca Jamie Loeb (267 WTA), scor 2-6, 6-1, 6-1.Sambata a jucat in primul tur si Nicoleta Dascalu, care a fost invinsa de sportiva belgiana Lara Salden, scor 3-6, 7-5, 6-3.Laura Ioana Paar va juca in turul doi cu Kristina Kucova (Slovacia, 173 WTA). Ruse o va intalni pe jucatoarea din Serbia Ivana Jorovic, numarul 228 mondial, iar Bara o va avea adversara pe sportiva australiana Seone Mendez (275 WTA). Alexandra Cadantu o va intalni pe Anna Karolina Schmiedlova (Slovacia, 181 WTA).Favorita principala la Praga este Monica Niculescu , locul 138 WTA. Ea va juca in primul tur cu sportiva din Ungaria Panna Udvardy (346 WTA).In primul tur va juca si Gabriela Talaba, numarul 227 mondial, cu rusoaica Victoria Kan (220 WTA). De asemenea, Jaqueline Cristian, locul 164 WTA, o va intalni pe sportiva franceza Tessah Andrianjafitrimo (257 WTA).