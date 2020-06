Patronul FC Botosani: Maine dimineata jucatorii fac testul si daca sunt toti negativi se pot antrena normal

Ziare.

"Regulamentul spune in felul urmator: echipa a intrat in izolare cinci zile sau sase, maine dimineata fac testul si daca sunt toti negativi se antreneaza in mod normal. Asta este data de DSP-ul local. In momentul asta, toti sunt in izolare, sunt cazati la un hotel. Suta la suta jucam in week-end. Maine ii ia si doctorului proba si eu sunt convins ca si el e negativ. Pentru ca testul doctorului a fost neconcludent.Atunci cand ai un test neconcludent, trebuie sa mai dai o proba. Tot lotul a fost negativ si testul doctorului a fost neconcludent. Neconcludentul asta a fost tratat ca pozitiv, pentru ca doctorul trebuia sa mai mai faca un test, dar el era deja la Craiova. Familia lui a fost testata negativ. Vom vedea cu siguranta in week-end Botosaniul jucand si saptamana viitoare va juca si meciul cu Craiova", a declarat Iftime, la Digi Sport.FC Botosani ar fi trebuit sa joace, vineri, cu Universitatea Craiova , in play-off-ul Ligii I, insa meciul a fost amanat dupa ce medicul echipei botosanene a fost testat pozitiv cu coronavirus.Echipa moldoveana ar urma sa joace, sambata, acasa, cu CFR Cluj , in etapa a IV-a.