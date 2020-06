Patronul lui Dinamo, atac la proprii jucatori in miez de noapte : "Inainte sa planga Grigore era bine daca s-ar fi concentrat pe fotbal, nu sa faca greve "

Ziare.

"Ma incearca un sentiment... ma simt prizonier intr-o poveste. Am spus la toaat lumea de mai multa vreme sa gaseasca o solutie. Vad ca nu au gasit-o inca. Comenteaza, dar de facut mai putin. Suporterii s-au implicat.Inca ei nu se decid sa ia pachetul integral si sa-si asume ce trebuie, adica sa dea stabilitate.Trebuie gasita o solutie, eu fac parte din trecut si din pacate nu se concretizeaza lucrurile.Am vazut multe la viata mea, toata lumea are pretentii, vor salarii mari, dar la rezultate daca se poate sa le trecem la si altele.Bugetul a fost de play-off. Situatia o vad trista. Asta este. Dinamovist voi ramane toata viata.Jucatori care sunt foarte vocali, cum e Popescu, cad in fund cand joaca. Dar el e lider si stie sa indemne la revolte", a spus Negoita.El a vorbit si despre Mircea Lucescu , cerandu-i acesta sa se implice concret daca doreste: "Eu vreau sa ma dau la o parte, sa vina domnul Lucescu, sa se implice. I-am zis, veniti incoace, sa va arat cifre, n-a venit nici pana in ziua de astazi. Vorbeste fara rost. Sa se implice, nu asa sa atace de dragul de a ataca".Ionut Negoita a mentionat ca in conturile clubului s-au virat 100.000 de catre spaniolii cu care a negociat, bani cu care s-a ajuns la zi cu ratele la ANAF. "Daca alta solutie nu este, suporterii sa-si asume clubul. Am avut rabdare destul.Sa trimita oameni aici la birouri, sa schimbe pe cine vor... le-am dat mana libera. Ma doare sufletul ca nimeni nu se implica la modul... sa nu mai fie situatia asta incerta. S-au virat 100.000 cu care s-a venit la zi cu ratele la ANAF.Formatia FCSB a invins, joi seara, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa Dinamo , in prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei, meci disputat pe stadionul Dinamo. Golurile au fost marcate de Adrian Popa '32, Darius Olaru '75 si Cristian Dumitru '82.Mansa retur este programata peste doua saptamani.