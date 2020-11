Focar de coronavirus la FC Botosani. Cinci jucatori, testati pozitiv

Potrivit sursei citate, cei sase au fost confirmati pozitiv la testul efectuat in cursul zilei de miercuri.Autoritatile sanitare au declansat o ancheta epidemiologica la FC Botosani, urmand sa ia masuri in functie de rezultatele acesteia.Surse din cadrul clubului botosanean au declarat ca si alti jucatori de la echipa se simt rau si prezinta simptome specifice noului coronavirus.Este pentru a doua oara, in ultimele patru luni, cand la FC Botosani se inregistreaza un focar de COVID-19.