VIDEO Nebunie pe strazile din Bacau. Jucatorii Rapidului si suporterii au dat drumul la petrecere, chiar in mijlocul strazii

Formatia giulesteana a ajuns la a treia victorie consecutiva, dupa 3-2 cu Aerostar Bacau, si a ajuns pe loc de pla-off.Fanii Rapidului din zona Moldovei i-au asteptat pe fotbalisti dupa sfarsitului meciului si au inceput sa cante impreuna, in strada.SURSA VIDEO: Facebook Rapid 1923Antrenorul interimar al giulestenilor, Mihai Iosif, este si el fericit pentru parcul bun al Rapidului din ultima perioada."Mai am un pic de glas. A fost foarte greu, cum am si anticipat. Un meci de suferinta, inceput perfect, 2-0, dar apoi probabil am avut impresia ca meciul este usor.Stiam ca vom intalni o echipa care-si va dori la fel de mult victoria.Ne bucuram sa o tinem tot asa, am intrat in zona playoff-ului si speram sa urcam cat mai sus.Atmosfera este extraordinara, pe stilul Rapidului.Baietii sunt descatusati, victoriile aduc victorii si zambete, un zambet pe care il au toti suporterii nostri, carora le multumesc ca sunt alaturi de mine, de noi.Hai Rapid.Momentan suntem pe 4, o luam step by step", a spus tehnicianul giulestean, dupa victoria de la Bacau.