Prima victorie pentru Edi Iordanescu la CFR Cluj. "Am facut un joc bun spre foarte bun. Este munca jucatorilor si munca lui Dan"

"Este o victorie de necontestat, am facut un joc bun spre foarte bun. Pentru asta ii felicit pe jucatori , este munca lor si este munca lui Dan. Au fost doua reprize un pic diferite, prima un pic mai buna. Cred ca jocul a fost controlat in totalitate si cand am avut mingea si cand nu am avut mingea echipa a raspuns foarte bine. Am vrut sa fiu langa jucatori intr-un moment greu. O sa vedeti probabil un CFR care incearca sa schimbe anumite lucruri insa treptat si un intr-o maniera drastica", a spus Iordanescu la Digi Sport.Formatia CFR Cluj, antrenata de vineri de Edward Iordanescu, a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Poli Iasi, intr-un meci din etapa a XII-a a Ligii I.Golurile au fost marcate de Deac, in minutele 14 si 78, al doilea gol fiind din penalti.