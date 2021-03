ESPN noteaza aceasta clauza este valabila doar din 2022, jucatorul avand contract cu Borussia pana in 2024.180 de milioane de euro este pretul platit de PSG pentru Kylian Mbappe cand l-a achizitionat de la AS Monaco in 2017.Cel mai scump transfer din istorie este cel al lui Neymar de la FC Barceloa la Paris Saint-Germain, pentru 222 de milioane de euro.CITESTE SI: