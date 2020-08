Primul fotbalist american din istoria lui Juventus

Juve l-a imprumutat un sezon pe McKennie, pentru suma de 4,5 milioane de euro, cu posibilitatea de a-l transfera definitiv, pentru inca 18,5 milioane de euro. Alti bani, pana la 7 milioane de euro, vor fi achitati de torinezi in functie de performantele jucatorului.Fotbalistul in varsta de 22 de ani a inceput fotbalul la FC Dallas si a fost transferat de Schalke in vara anului 2016. El are 19 selectii la nationale SUA si sase goluri In Bundesliga, McKennie a debutat la 18 ani si a jucat 75 de meicuri pentru Schalke, marcand patru goluri.