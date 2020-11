Focar de coronavirus la echipa de fotbal din Clinceni. Sase jucatori si doi oameni din staff, testati pozitiv

Cei opt sunt in izolare."In aceasta saptamana, Academica Clinceni a continuat testarea periodica pentru Covid-19 impusa de protocolul pentru desfasurarea competitiilor sportive.In urma analizelor au aparut 6 rezultate pozitive in randul jucatorilor si doua in randul staff-ului. Toate persoanele au intrat in izolare si au fost luate toate masurile impuse de autoritati pentru evitarea raspandirii virusului", se arata pe site-ul academica-clinceni.ro.Academica Clinceni are programat urmatorul meci din Liga I in 21 noiembrie, pe teren propriu, cu echipa FC