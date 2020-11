Probleme mari in fotbal din cauza pandemiei de coronavirus. Milan vrea sa micsoreze salariile jucatorilor

Gruparea la care este legitimat Ciprian Tatarusanu a inregistrat pierderi de 195 de milioane de euro in sezonul trecut, astfel ca va incepe in curand negocierile cu jucatorii in vederea reducerii salariilor. De asemenea clubul va negocia prelungirea contractelor lui Gigio Donnarumma si Hakan Calhanoglu.Tot in Serie A, in martie jucatorii echipei Juventus Torino au acceptat sa li se reduca salariile, clubul reusind astfel sa economiseasca aproximativ 90 de milioane de euro.Presedintele Lega Serie A, Paolo Dal, a avertizat ca "sistemul este aproape de colaps", dar potrivit presei guvernul italian a refuzat sa ajute cluburile din Serie A cu o finantare de 600 de milioane de euro. Astfel, cluburile trebuie sa gaseasca alternative pentru a-si reduce costurile.